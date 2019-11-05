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Пассажирка напросилась сделать фото в кресле пилота - цена этого снимка оказалась слишком высокой

Девушка опубликовала фото в соцсети, даже не подозревая, чем эта история обернется для пилота

вторник, 5 ноября 2019, 20:14
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Пилота китайской авиакомпании Air Guilin пожизненно отстранили от полетов. Как пишет BBC, в январе этого года прямо во время рейса он пустил пассажирку в кабину самолета и даже разрешил ей сделать фото в его кресле.

Инцидент произошел на рейсе GT1011 из Гуйлиня в Янчжоу (Восточный Китай), при этом известно о нем стало лишь в ноябре после того, как фото девушки в кресле пилота появилось в местной соцсети Weibo: "Спасибо капитану. Я так счастлива", - прокомментировала она фотографию, даже не подозревая, чем эта история обернется для мужчины.

Как отметили представители авиаперевозчика, пилот не только нарушил правила воздушной безопасности, позволив постороннему лицу войти в кабину, но и подверг риску жизни других людей на борту.

Примечательно, что от должностей также были отстранены и другие члены экипажа, которые находились на борту во время рейса. В отношении них проводится дополнительная проверка. "Безопасность пассажиров - приоритет Air Guilin. Мы придерживаемся принципа абсолютной нетерпимости в отношении любого неуместного и непрофессионального поведения, которое может поставить под угрозу безопасность полета", - добавили представители перевозчика.

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