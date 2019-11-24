5 важных правил ужина: как есть все и не поправляться

Правильное питание - залог красивой и стройной фигуры. Но некоторые распространенные мифы об этом важном аспекте здоровья и красоты вовсе не являются правдой. Действительно ли нельзя есть после 6 часов вечера? И правда ли, что нужно отказаться от всех жиров и углеводов, чтобы быстро сбросить вес? Обо всем этом мы расскажем в этом материале.

В этой статье мы поговорим о самом большом заблуждении всех худеющих - о том, что нельзя есть после 6 вечера. Это совершенно неверное утверждение, которое придумали люди, не знающие ничего о диетологии.

Во-первых, есть вечером нужно обязательно, но делать это нужно грамотно. Вечерний прием пищи может проходить после 6 часов. Но есть нюанс - ужинать нужно за несколько часов до сна. Соответственно, если вы отправляетесь в постель в 22.00, ваш вечерний прием пищи должен быть закончен не позже 20 часов. Это нужно для того, чтобы перед сном организм успел переварить всю еду и не занимался этим, пока вы спите.

Второе правило: пить как можно больше воды. Вечером перед ужином обязательно выпивайте стакан чистой воды, то же самое касается завтрака и обеда. Для правильного обмена веществ организму нужно около 1-2 литров воды в сутки, постарайтесь не забывать об этом правиле, ведь оно действительно работает.

Третье правило: не исключайте жиры. Они не просто полезны для вашего организма. Отказ от них может быть вредным, ведь многие витамины (например, витамин А) без жиров просто не усваиваются. Но помните, что растительные жиры гораздо полезнее животных. Поэтому стоит включать в свой ужин растительное масло, авокадо и прочие подобные продукты.

Четвертый важный нюанс: не переедайте. Вечером нужно стараться съедать ту порцию, которой вам достаточно, чтобы насытиться. Но не ту, после которой вы не можете встать из-за стола.

И последнее: да, вечером действительно стоит отказаться от углеводов. Если вы хотите поддерживать фигуру, употребляйте все углеводные продукты в первой половине дня. Даже если вам очень хочется пирожное или булочку, вы не должны полностью себя ограничивать. Позвольте себе эту небольшую слабость, но сделайте это во время завтрака за чашечкой чая или кофе.

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