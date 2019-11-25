Пожарные спасли невесту и эпично доставили ее на свадьбу: фото

Невеста из Калифорнии Джули Горман ехала на свадьбу в праздничном лимузине, но застряла в пробке из-за ДТП. Девушке повезло, что рядом оказались отзывчивые пожарные, которые с помпой доставили ее на праздник и рассказали о спасательной операции в своем Instagram.

Авария, из-за которой автомобиль Горман оказался в пробке, произошла в ненастный дождливый день. Не желая опаздывать, Джули переобулась в резиновые сапоги и отправилась на церемонию пешком. Именно тогда пожарные, оказавшиеся поблизости из-за аварии, заметили невесту и поинтересовались, могут ли они ей помочь.

"Вы никогда не знаете, с чем столкнетесь, работая сверхурочно в округе. Бригада E69 была на месте ДТП, заблокировавшего обе полосы движения на бульваре Топанга. Освобождая место происшествия, они заметили, что будущая миссис Горман и две ее подружки невесты идут по обочине дороги, поднимая платья из грязи. Капитан из любопытства спросил, могут ли они помочь. Девушки объяснили, что их лимузин застрял в пробке, и они опаздывают на свадьбу. Без спешки невесту и ее подружек загрузили в пожарную машину и сопроводили на место проведения свадьбы как раз в самый последний момент. Они даже включили мигалки, когда прибыли на место", - говорится в Instagram LA County Firefighters.

Несколько недель спустя благодарная Джули отправила фотографию в пожарную часть, поблагодарив пожарных, которые помогли ей избежать катастрофы в ее важный день. На фотографии счастливая супруга написала: "Спасибо за спасение нашей свадьбы".

Женщина подобрала с улицы дикое животное, которое приняла за обычного котенка. А вы бы распознали в этом малыше пуму?

Мужчина получил в наследство старый чайник и решил не выбрасывать - это решение оказалось судьбоносным. Сувенир оказался уникальной реликвией, которая годами символически передавалсь из семьи в семью.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.