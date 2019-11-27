Почему мы набираем лишний вес? 5 главных ошибок питания, которые легко исправить

Хотите похудеть, сидите на диете, занимаетесь спортом, а лишние килограммы все равно не уходят? В этом материале мы расскажем о нескольких возможных причинах такого явления.

Неправильный режим питания. Правильное питание обязательно должно быть регулярным и частым. В сутки у вас должно быть минимум три приема пищи. А лучше даже четыре или пять. Также важно, чтобы между этими приемами проходило примерно одинаковое количество времени.

Недостаточное количество воды. Дневная норма воды для взрослого человека - около 1.5 литра. Если вы выпиваете меньше, организм может быть недостаточно увлажнен. В таких случаях может начаться задержка соли, которая провоцирует отечность и, соответственно, лишние килограммы и сантиметры. Также недостаток воды может негативно влиять на состояние кожи, волос, ногтей и организма в целом.

Слишком большое количество углеводов. Запомните простое правило - белки вечером, углеводы днем. Если вы хотите похудеть, все углеводные продукты (кроме, разве что, овощей и фруктов) нужно употреблять только в первой половине дня.

Неправильные порции. Как уже говорилось ранее, режим питания очень важен. Так же, как и порции. Лучше есть чаще, но брать меньше еды, чем реже, но наедаться до отвала. Постарайтесь принимать пищу 4-5 раз в сутки и следите за тем, чтобы ваши порции были размером с вашу ладонь.

Слишком строгая диета. Это тоже одна из причин набора веса. Если режим питания нарушен, организм паникует, начинает задерживать влагу, появляются отеки. Также может нарушиться гормональный фон, из-за чего лишние килограммы будут появляться еще активнее. Такой перепад может быть очень опасен для здоровья. Перед тем, как посадить себя на какую-либо диету, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Самостоятельно такие решения принимать ни в коем случае нельзя.

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