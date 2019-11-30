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Рождественский пост 2019-2020: что нельзя подавать на стол

Какие продукты нельзя есть во время поста

суббота, 30 ноября 2019, 19:00
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Рождественский пост не отличается особой строгостью. Но все равно есть целый ряд правил и запретов, которым обязательно должны следовать православные верующие. Особенно это касается пищи, поэтому в этом материале мы расскажем вам, какие продукты нужно обязательно исключить из своего рациона на время поста.

В 2019 году Рождественский пост начинается 28 ноября. Длится он 40 дней, все это время нужно придерживаться специальных правил питания. Ранее мы рассказали о том, какие продукты разрешены во время поста. Теперь же поговорим о тех, от которых нужно временно отказаться.

В некоторые дни запрещены рыбные продукты и вино. Чтобы узнать, в какие дни можно употреблять эти продукты, прочитайте наш предыдущий материал. Также на протяжении всего Рождественского поста запрещено есть молочные продукты, в том числе сыр и сливочное масло.

Не разрешается ставить на стол какое-либо мясо или птицу. Этот запрет касается не только мяса в чистом виде, но и любых мясных продуктов: сосисок, колбасы, паштетов, сарделек и так далее. Любые продукты животного происхождения должны быть исключены из рациона во время поста. Это очень важное правило.

Также важно помнить, что все супы и бульоны должны вариться только из овощей, круп или рыбы (в дни, когда она разрешена).

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