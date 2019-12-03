Как приготовить вкусную шарлотку с яблоками: рецепт, советы и типичные ошибки

Шарлотка - знаменитый десерт, который представляет собой пирог из яблок, запеченных в воздушном тесте. Несмотря на то, что рецепт шарлотки достаточно простой, многие жалуются, что у них никак не выходит сделать это блюдо правильным. В этом материале мы расскажем вам, почему так получается.

Итак, для приготовления настоящей шарлотки вам понадобятся следующие ингредиенты: яблоки кисло-сладкие (1 кг, важно брать именно кисло-сладкие, ведь тогда у десерта будет тот самый приятный вкус), яйца (8 шт.), сахар (2 ст.), мука (2 ст.), ванилин (2 г), растительное масло (1 ч. л.), корица (по желанию).

Шаг 1: Яйца нужно смешать с сахаром и ванилином. Затем смесь следует взбить миксером. На этом этапе многие допускают большую ошибку - взбивают будущее тесто слишком мало. Чтобы все сделать правильно, нужно взбивать яично-сахарную смесь до тех пор, пока она не превратится в светлую плотную пену.

Шаг 2: Добавить в смесь муку, тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Добавлять нужно максимально аккуратно и постепенно. Не спешите, выпечка не любит спешку.

Шаг 3: Еще одна популярная ошибка - не чистить яблоки. Их обязательно нужно помыть, вытереть и очистить от кожуры. Затем нарезать на маленькие дольки.

Шаг 4: Форму для выпечки смазать растительным маслом и присыпать мукой.

Шаг 5: Выложить на дно половину яблок. Можно немного присыпать их корицей.

Шаг 6: Залить яблоки тестом и выложить сверху вторую часть яблок. Присыпать будущую шарлотку корицей.

Шаг 7: Отправить пирог в духовку на полтора часа при температуре 180 градусов.

Шаг 8: Готовую шарлотку остудить, нарезать на порции, по желанию украсить сахарной пудрой или ванильным мороженым и подавать к столу.

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