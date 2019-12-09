Как приготовить вкусный и витаминный винегрет: простой рецепт 15-минутка

Винегрет - одно из основных блюд праздничного стола в нашей стране. К этому сытному и вкусному салату многие привыкли с самого детства. Но далеко не все знают, что это угощение можно приготовить всего за 15 минут.

Итак, для приготовления быстрого и простого винегрета вам понадобятся следующие ингредиенты: свекла (2 шт.), морковь (2 шт.), картофель (4 шт.), капуста сырая или квашенная, чернослив, зеленый горошек (по желанию), луковица, масло растительное (1 ст. л.)

Шаг 1: Все сырые овощи нужно тщательно помыть и почистить.

Шаг 2: Затем нарезаем свеклу на мелкие кубики, кладем ее в кастрюлю или глубокую сковороду, поливаем растительным маслом и тщательно перемешиваем.

Шаг 3: Морковь также нарезаем на кубики и выкладываем слоем поверх свеклы. Перемешивать на этом этапе ничего не нужно.

Шаг 4: Картофель нарезаем точно так же, как морковь и свеклу, и тоже кладем новым слоем в емкость для готовки.

Шаг 5: Закрываем все плотно крышкой и на сильном огне готовим ровно 15 минут. Если выключить огонь раньше, блюдо будет сырым, если чуть позже - овощи могут подгореть.

Шаг 6: Добавляем нарезанный лук, соль и перец по вкусу. Также можно положить в салат немного квашенной или сырой капусты, если вам нравится такой вариант винегрета. По желанию можно также добавить мелко нарезанный чернослив и зеленый горошек.

Шаг 7: Винегрет можно сразу же подавать к столу, или же дать ему настояться в холодильнике. Если вы дадите блюду постоять хотя бы полчаса, вкус будет более насыщенным и пряным.

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