Старый добрый фотошоп: как на самом деле выглядят пышнотелые Instagram-звезды

Как часто мы смотрим на фотографии красоток в интернете и думаем: "Вау! Она идеальна! Как жаль, что я совсем не такая". Но оказывается, что даже "идеальные" звезды соцсетей вовсе не такие уж безупречные. И вся магия их красоты кроется в обычных фоторедакторах.

Все знают, что с помощью редакторов типа программы Photoshop и ее аналогов можно изменить на фотографии практически что угодно. Но одно дело, когда автор просто исправляет какие-то небольшие недостатки. Например, убирает прыщик или поправляет неаккуратный локон. И совсем другое - когда человек меняет себя до неузнаваемости, создавая впечатление, что его тело и лицо созданы искусственно.

Большинство знаменитых инстаграмщиков не стесняются немного "худеть" себя на снимках. Лишний вес они часто убирают просто правильным ракурсом. Грамотное позирование может помочь скрыть множество недостатков.

Но нередко в ход идет фоторедактор, в котором можно просто подтянуть фигуру пальцем. Самая знаменитая из таких программ для мобильных телефонов - Facetune. Используя такую хитрость стоило бы быть предельно осторожными, ведь вместе с талией может случайно "похудеть" какой-то кусок пейзажа или фона.

Также многие увлекаются чрезмерной ретушью кожи. Из-за этого кажется, что на фотографии живая кукла, а не настоящий человек с порами, мимическими морщинками и другими абсолютно естественными и нормальными деталями внешности.

Иногда разница между фотографиями в соцсети и реальностью настолько велика, что хочется пожать руку автору снимка. Ведь в эту искусственно созданную идеальную "красоту" вложено немало сил и времени.

Не только инстаграмщицы занимаются подобными экспериментами. Голливудские звезды делают точно то же самое. Именно поэтому нам иногда кажется, что знаменитые актеры, певцы и модели выглядят абсолютно безупречно. Да, конечно же, не обходится без филлеров, дорогой косметики и прочих средств. Но не последнюю роль в их идеальных образах играют также и обычные фоторедакторы.

Например, вот так выглядит красотка Кайли Дженнер на своей страничке в соцсети и в реальной жизни. Согласитесь, разница весьма ощутимая. И, несмотря на то, что Кайли все равно остается эффекной дамой, нельзя не отметить, что в жизни она гораздо больше похожа на реального человека, чем на своих фото.

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