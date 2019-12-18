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Прощаемся с объемом: проверенное меню для сушки тела на неделю

Что есть, чтобы быстро сбросить лишний вес

среда, 18 декабря 2019, 19:00
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Все желающие сбросить лишние килрграммы знают, что для этого необходимо не только вести активный образ жизни, но и правильно питаться. В этом материале мы расскажем вам, какой план питания следует выбрать, если вы хотите подтянуть свое тело к праздникам.

Чтобы вам было проще разобраться с меню на каждый день, наши эксперты подготовили план питания на неделю. Стоит сразу уточнить, что данный список является примерный. Продукты можно менять местами, так же как и различные дни нашего календаря вы можете смело переставлять, в зависимости от своих желаний и потребностей.

Краткое предисловие: сушка - это процесс быстрого сжигания поверхностых жиров. Именно на сушке сидят спортсмены перед различными соревнованиями, чтобы быстро и эффективно убрать лишние отложения и максимально прорисовать рельеф мышц. На сушке очень важно употреблять большое количество белков и витаминов, и ограничить углеводные продукты.

Также важно перед каждым приемом пищи выпивать стакан обычной воды без газа. И постараться добавлять в еду как можно меньше соли и приправ. Это нужно для того, чтобы организм быстрее насыщался, и чтобы лишняя соль не задерживала влагу в теле, формируя отечность и не давая организму сжигать лишние сантиметры.

Понедельник

Чтобы вам проще было начать процесс сушки без большого стресса для организма, следует уменьшать количество углеводов постепенно. Их стоит употреблять только в первой половине дня. Поэтому в первый день диеты можно выбрать следующее меню:

  • Утро - овсяная каша, зерновой тост с сыром, чай или кофе без сахара;
  • День - гречневая каша, отварное куриное филе, сок;
  • Вечер - вареные яйца, овощной салат, зеленый чай без сахара.

Вторник

  • Утро - хлопья с нежирным молоком, фруктовый фреш или смузи;
  • День - паровые котлеты, рис, чай без сахара;
  • Вечер - творог с небольшим количеством нежирной сметаны и меда, травяной чай без сахара.

Среда

  • Утро - яичница, зерновой тост с маслом или авокадо, любые свежие овощи, чай или кофе без сахара;
  • День - тушеная курица с овощами, гречка, сок;
  • Вечер - йогурт, салат из моркови, капусты и яблока, зеленый чай без сахара.

Четверг

  • Утро - омлет с сосисками и помидорами, зерновой тост, сок;
  • День - запеченное куриное филе с сыром, рис, чай без сахара;
  • Вечер - овощной салат с оливковым маслом, любая нежирная рыба, травяной чай без сахара.

Пятница

  • Утро - творожный паштет с зеленью, зерновые тосты, смузи;
  • День - сосиски, кукуруза в качестве гарнира, квашеная капуста;
  • Вечер - отварное куриное филе, легкий салат, зеленый чай без сахара.

Суббота

  • Утро - хлопья с нежирным кефиром, фруктовый фреш;
  • День - овощной суп с курицей (можно добавить в него немного сметаны), чай с сахаром;
  • Вечер - вареные яйца, легкий овощной салат, травяной чай без сахара.

Воскресенье

  • Утро - салат с тунцом или другой консервированной рыбой (нежирной), зерновой тост, сок;
  • День - тушеная говядина, рис, овощи;
  • Вечер - творог с фруктами и йогуртом, травяной чай без сахара.

В промежутках между основными приемами пищи можно делать легкие перекусы. Для них отлично подойдут следующие продукты: орехи, фрукты, овощи, диетические хлебцы, йогурты, сухофрукты (в небольших количествах).

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