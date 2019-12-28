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10 бюджетных, но приятных подарков на Новый год: как уложиться в 300 гривен

Недорогие и интересные варианты подарков для всех

суббота, 28 декабря 2019, 19:00
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Не можете придумать, что подарить своим близким на Новый год? Мы уже нашли все наиболее интересные и недорогие подарки, которые точно понравятся каждому. И готовы поделиться с вами нашим списком идей.

Что подарить на Новый год: идеи подарков до 300 гривен

Итак, начнем с практичных и теплых подарков. Если вы хотите подарить что-то, что точно будет использоваться человеком, купите что-то согревающее и уютное. Домашние пушистые носочки, смешная мягкая пижама, новогодний свитер - все это отлично подойдет для тематического подарка. Дополнить такой презент можно различными конфетами, домашним печеньем или набором вкусного чая.

Если вы хотите подарить что-то для дома и интерьера, можно выбрать симпатичные новогодние чашки, уютный тематический плед или диванные подушки с праздничными узорами. Такой подарок будет не только приятно согревать, но и наполнит дом новогодним настроением.

Ну а в том случае, если вы выбираете подарок для детворы, можно остановиться на куколках LOL, различных головоломках, наборах для создания украшений. Всем детям наверняка понравится оригинальный набор для рисования светом. Это небольшая доска со специальным светящимся покрытием, на которой нужно рисовать ручкой-фонариком.

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