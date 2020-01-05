RU  UA

Лайм

Чего не стоит делать в Рождественские праздники: 5 популярных поверий

Правила и запреты, которых нужно придерживаться на Рождество

воскресенье, 5 января 2020, 18:40
читати статтю українською

Рождество - не только время подарков и приятных встреч с близкими людьми. Также в этот праздничный период действует множество правил, запретов и традиций. Мы уже узнали все об этом празднике и готовы поделиться с вами самой интересной и полезной информацией. Итак, давайте выясним, что же запрещено делать на Рождество?

Ссоры и ругань

Во-первых, в Рождество запрещено ссориться, ругаться и сквернословить. Считается, что ругань может негативно сказаться на будущих событиях. Также ссоры вызывают Божий гнев, поэтому не стоит выяснять отношения в этот период. Все конфликты нужно решать спокойно и мирно, стараясь не хамить и не обижать друг друга.

Домашняя работа

Также в день Рождества, как и в дни других регилиозных праздников, не разрешается делать уборку, заниматься приготовлением пищи, шить, стирать и делать другую домашнюю работу. Все приготовления к празднику лучше завершить накануне.

Гадания

На Рождество, вопреки многим убеждениям, не разрешается гадать. Обряды гадания считаются оккультными, а это неприемлемо в христианстве. Поэтому, если вы являетесь православными верующими, не стоит заниматься различными видами гаданий и предсказаний в это время.

Долги

Не рекомендуется в день праздника одалживать деньги. А вот безвозмездно помогать - наоборот. Если вы окажете помощь кому-то в день Рождества, вы сделаете доброе дело, которое позже обязательно вам зачтется.

Алкоголь

загрузка...

Категорически запрещается в день Рождества злоупотреблять спиртными напитками. Вы можете позволить себе выпить немного алкоголя, но слишком шумно гулять в это время не стоит.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Готовим кутью в мультиварке: простой и полезный рецепт к Рождеству

Как приготовить традиционное угощение быстрее и полезнее

5 скромных, но приятных подарков на Рождество - чем бюджетно порадовать близких

Идеи простых и милых подарков для всей семьи

Рождественское печенье с цукатами и орехами: вкусный и пошаговый рецепт к празднику

Как приготовить вкусное и оригинальное угощение к чаю

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: