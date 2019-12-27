Кому безделушка, а кому за счастье: какие подарки дарят на Новый год и Рождество в странах мира

В наших широтах Новый год ассоциируется с салатами, елкой, желанными и ценными подарками, сладостями. Но что если мы скажем вам, что в других уголках мира в это время принято украшать кладбища, дарить галстуки и есть рисовую кашу?
Новогодние традиции разных стран мира: что принято дарить?
Европа
В Европе не принято дарить дорогие подарки на Новый год и Рождество. В это время люди ходят на праздничные ярмарки, едят сосиски и выпечку, пьют глинтвейн и катаются на каруселях. В качестве подарков выбирают обычно что-то практичное и уютное - носки, свитера, шапки, симпатичные чашки для какао. Также европейцы часто дарят на зимние праздники книги.
Англия
В Англии принято делать несколько подарков. Но все они должны быть не слишком вычурными. Например, можно подарить набор конфет, кружку и теплые перчатки. Или пижаму и набор чая различных сортов.
США
Более дорогие подарки на Рождество и Новый год принято дарить в США. Там местные жители кладут под елку парфюмы, игровые приставки, мобильные телефоны. Также нередко американцы дарят друг другу различные сертификаты и подарочные карты.
Италия
В Италии, как и во всей остальной Европе, дорогие подарки не слишком популярны. Но есть и свои нюансы. Например, в этой стране считается очень хорошим тоном подарить мужчине красивый качественный галстук. Также нередко итальянцы кладут в подарки хорошее вино, нарядное нижнее белье, различные изделия из шелка.
Финляндия
В Финляндии существует интересная традиция - во время зимних праздников утром местные жители едят рисовую кашу с фруктовым соком. Также в этот период многие идут на кладбища, чтобы почтить память своих родственников и украсить могилы свечами в подвесных фонарях. А вот с подарками финны особо не заморачиваются - дарят друг другу все подряд, от обычного печенья до спортивных костюмов.
Китай
Китайцы дарят на Новый год яблоки, завернутые в цветную бумагу, в знак мира и благополучия. Также местные жители очень любят парные подарки и различные вкусности - вино, конфеты, пирожные и так далее.
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