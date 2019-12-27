Кому безделушка, а кому за счастье: какие подарки дарят на Новый год и Рождество в странах мира

В наших широтах Новый год ассоциируется с салатами, елкой, желанными и ценными подарками, сладостями. Но что если мы скажем вам, что в других уголках мира в это время принято украшать кладбища, дарить галстуки и есть рисовую кашу?

Новогодние традиции разных стран мира: что принято дарить?

Европа

В Европе не принято дарить дорогие подарки на Новый год и Рождество. В это время люди ходят на праздничные ярмарки, едят сосиски и выпечку, пьют глинтвейн и катаются на каруселях. В качестве подарков выбирают обычно что-то практичное и уютное - носки, свитера, шапки, симпатичные чашки для какао. Также европейцы часто дарят на зимние праздники книги.

Англия

В Англии принято делать несколько подарков. Но все они должны быть не слишком вычурными. Например, можно подарить набор конфет, кружку и теплые перчатки. Или пижаму и набор чая различных сортов.

США

Более дорогие подарки на Рождество и Новый год принято дарить в США. Там местные жители кладут под елку парфюмы, игровые приставки, мобильные телефоны. Также нередко американцы дарят друг другу различные сертификаты и подарочные карты.

Италия

В Италии, как и во всей остальной Европе, дорогие подарки не слишком популярны. Но есть и свои нюансы. Например, в этой стране считается очень хорошим тоном подарить мужчине красивый качественный галстук. Также нередко итальянцы кладут в подарки хорошее вино, нарядное нижнее белье, различные изделия из шелка.

Финляндия

В Финляндии существует интересная традиция - во время зимних праздников утром местные жители едят рисовую кашу с фруктовым соком. Также в этот период многие идут на кладбища, чтобы почтить память своих родственников и украсить могилы свечами в подвесных фонарях. А вот с подарками финны особо не заморачиваются - дарят друг другу все подряд, от обычного печенья до спортивных костюмов.

Китай

Китайцы дарят на Новый год яблоки, завернутые в цветную бумагу, в знак мира и благополучия. Также местные жители очень любят парные подарки и различные вкусности - вино, конфеты, пирожные и так далее.

Также читайте на The Lime про 10 оригинальных подарков для мужчины на Новый год.

Ранее мы подобрали 12 оригинальных подарков женщине на Новый год. Каждый год перед зимними праздниками все ломают головы над вопросом "Что же подарить?". Мы решили найти самые оригинальные и крутые варианты подарков для вас.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.