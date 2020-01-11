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5 полезных сладостей, которыми не только можно, но и нужно иногда грешить

Что из сладкого можно есть тем, кто на диете

суббота, 11 января 2020, 17:34
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Многим кажется, что для соблюдения идеальной фигуры нужно обязательно отказаться от любых сладостей. Но на самом деле это совсем не так. В этом материале мы расскажем вам о сладких продуктах, которые не только можно есть при похудении, но и нужно обязательно включать в свой полезный рацион.

Конечно же, начать стоит с фруктов. Любые фрукты и ягоды чрезвычайно полезны, поэтому отказываться от них стоит только в случае личных противопоказаний. Фрукты можно употреблять как отдельно, так и смешивая между собой, делая различные смузи, фруктовые салаты, соки и компоты.

Еще один полезный сладкий продукт - пастила. Она содержит сахар, поэтому злоупотреблять ей не стоит, но все же в ней немало полезных элементов и витаминов. Поэтому, если вам хочется съесть конфетку, лучше замените ее кусочком фруктовой пастилы.

Сухофрукты. О пользе этого продукта слышали все. И не зря, ведь в сухофруктах очень много витаминов и других полезных веществ. Но важно знать, что многие сухофрукты готовят с сиропом. Если ягоды или фрукты выглядят блестящими, объемными и яркими - скорее всего их готовили именно в сахаре с добавлением красителей. Поэтому стоит отдавать предпочтение менее привлекательным, но более полезным вариантам этого лакомства.

Черный шоколад также очень полезен в небольших количествах. Но именно черный, в котором минимум сахара и максимум полезных элементов. Он способствует улучшению кровообращения, стабилизирует давление, помогает при сердечных заболеваниях. Также такой шоколад запускает процесс сжигания лишних жиров. Особенно в том случае, если вы употребляете его в первой половине дня за чашечкой крепкого кофе или черного чая.

И завершают наш список полезных сладостей злаковые батончики. Их можно найти как в специальных магазинах спортивного питания, так и на полках обычных продуктовых маркетов. Такие батончики обычно содержат множество семечек, орехов, мед, черный шоколад, сухофрукты и прочие крайне полезные продукты. Только обязательно учитывайте, что это лакомство является достаточно калорийным, поэтому есть его следует только в первой половине дня.

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