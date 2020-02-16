Что такое японская диета, и как сбросить до 8 кг за две недели

Многие желающие быстро и эффективно похудеть слышали о знаменитой японской диете. Говорят, что этот чудодейственный метод помогает сбросить до 8 кг всего за несколько недель. В этом материале мы расскажем вам все об этом способе похудения.

Что такое японская диета

Это достаточно строгая диета, которая полностью исключает целый ряд различных продуктов. Важно помнить, что садиться на такую диету можно только в том случае, если у вас нет противопоказаний. Например, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта, диабета и так далее. Также не забывайте, что нужно обязательно выпивать минимум 3-4 стакана воды в сутки.

Что можно

На японской диете разрешены следующие продукты: яйца, рыба, овощи в любом виде, растительное масло, кефир, говядина, чай и кофе без сахара. Питаться следует 4-6 раз в день небольшими порциями. Последний прием пищи должен быть не позже, чем за 2 часа до сна.

Что нельзя

Категорически не разрешается 2 недели употреблять такие продукты, как сладости, соль, алкогольные напитки, мучные изделия.

Пример меню

Чтобы вам было проще сориентироваться, что же можно приготовить из разрешенных продуктов, мы составили список блюд, которые можно есть на японской диете.

Итак, не нарушая режим питания, вы можете приготовить вареные яйца, яйца Пашот, яичницу, омлет, отварную рыбу, печеную рыбу, разрешается есть рыбные консервы (не соленые). Также можно делать самые различные салаты, овощные смузи с кефиром и зеленью.

Можно готовить говядину в мультиварке и духовке, также разрешается приготовление разнообразных супов, как с мясом, так и без него. Чай и кофе рекомендуется пить в первой половиня дня, и обязательно без сахара и различных заменителей. А вот воду можно и нужно пить как можно чаще, ведь это поможет быстрее сбросить лишние килограммы, убрать отеки и поддержать организм в тонусе.

Девушка похудела на 37 кг, чтобы победить эпилепсию и сонливость - вот ее история.

Читайте также, что такое жиросжигающая тренировка. Думаете, что похудеть за неделю невозможно? А мы должны с вами не согласиться. Для быстрого сброса лишнего веса семи дней может быть вполне достаточно.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.