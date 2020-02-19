Хозяин клонировал собаку, которая спасла его беременную жену от смертельной опасности: фото

Дэвид Чирхарт приобрел щенка лабрадора по кличке Марли в 2002 году, и с тех пор верный друг сопровождал его во всех важных событиях в жизни - на выпускном, в путешествиях, переездах и даже на свадьбе. Но самый важный подарок Марли сделал хозяину, когда его беременной жене грозила смерть, пишет People.

Фото: DAVID TSCHIRHART / PEOPLE

В 2014 году Чирхарт и его жена Алисия, находившаяся на 4 месяце беременности, отправились в поход на гору Батл в Сан-Диего. Подъем оказался круче и сложнее, чем ожидала пара. Пройдя всего 400 метров, Алисия ушла с тропы, чтобы найти трость для опоры. Когда хозяйка наклонилась за палкой, старый лабрадор начал вести себя странно.

"Марли был со мной на поводке, - вспоминает Чирхарт. - Внезапно он вырвался и начал царапать землю там, куда Алисия протягивала руку".

Испуганные реакцией Марли, Алисия и Дэвид посмотрели вниз и поняли, что в нескольких сантиметров от руки беременной женщины спиралью свернулась гремучая змея. К счастью, после вмешательства Марли змея быстро ускользнула с тропы.

"Мы были в шоке. Сначала никто из нас не видел змею. Мы были на холме, без людей, вдали от дома, и Алисия была беременна. Все могло обернуться катастрофой, - говорит Чирхарт. - Мы вернулись домой очень взволнованными. Я понял, что ситуация могла быть смертельной для моей жены и ребенка. Марли действительно спас нас".

Фото: DAVID TSCHIRHART / PEOPLE

Перед смертью Марли в 2015 году Чирхарт узнал о компании, которая сохраняет клетки животных и может клонировать питомца.

"Я чувствовал, что Марли был огромной частью нашей жизни, и мы хотели сохранить эту связь. Поэтому мы решили сохранить клетки Марли в надежде, что однажды сможем вернуть его", - вспоминает хозяин.

Фото: DAVID TSCHIRHART / PEOPLE

Три года спустя в семье Чирхартов родилась вторая дочь, и когда ей исполнилось 3 года, семья решила, что пришло время клонировать Марли. Отец хотел подарить своим детям друга, на которого можно рассчитывать в любой ситуации.

По словам Чирхарта, девочки сразу же влюбились в щенка Зигги, у которого такие же отметины на ушах, такие же глаза и такая же мягкость в отношении детей, как у Марли.

Фото: CHRIS WOJDAK / PEOPLE

"Возможность вернуть Марли детям, которых он спас, очень важна для нас. Мы рассказывали им истории о том, что происходило с Марли раньше, и я знаю, что они в восторге от всего этого", - сказал Чирхарт.

Фото: CHRIS WOJDAK / PEOPLE

Сейчас Чирхарт и его семья с нетерпением ждут лета, чтобы отправиться с Зигги на пляж, ведь купание и игры у кромки прибоя были одним из любимых занятий Марли.

Фото: CHRIS WOJDAK / PEOPLE

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