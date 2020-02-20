Как приготовить дома разноцветные Макаруны: подробный рецепт для сладкоежек

Макаруны - это кусочки легкого сладкого безе, соединенные между собой какой-либо начинкой. Этот французский десерт давно полюбили по всему миру, так как он является одновременно очень вкусным, практически безвредным для фигуры (в небольших количествах) и очаровательно выглядит на фото. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить Макаруны своими руками в домашних условиях.

Итак, для приготовления десерта вам понадобятся следующие продукты: миндальная мука (2/3 стакана), сахарная пудра (1,5 стакана), яичные белки (3 шт.), сахар (5 ст. л.), ванильный экстракт (1 ст. л.), пищевой краситель (на ваше усмотрение). Крем на ваше усмотрение. Можно также использовать джем, сгущенку, шоколадную пасту и так далее.





Шаг 1: Для начала нужно разогреть духовку до 150 градусов. Противень следует застелить бумагой для выпечки и нарисовать на ней круги диаметром примерно 2-3 сантиметра. Так вам будет проще распределить массу для Макарунов. Между кругами нужно оставлять промежутки примерно в 2 сантиметра, чтобы Макаруны не слиплись между собой.

Шаг 2: Теперь нужно смешать миндальную муку и сахарную пудру. Затем просеять всю смесь через сито, чтобы не было комков.

Шаг 3: Яичные белки взбить до появления пузырьков в сухой емкости, затем постепенно всыпать сахар и ванильный экстракт. Взбивать нужно до тех пор, пока сахар полностью не растворится.

Шаг 4: Теперь нужно аккуратно и тщательно смешать белковую смесь и рассыпчатые ингредиенты. Делать это лучше всего при помощи силиконовой лопатки. При желании, можно разделить тесто на несколько частей и добавить в него различные пищевые красители, чтобы Макаруны получились разноцветными.

Шаг 5: Переложить тесто в кондитерский мешок и выдавить на ранее заготовленный противень небольшие кружки.

Шаг 6: Когда все кружки будут готовы, нужно аккуратно поднять противень и несколько раз постучать им по столу, чтобы тесто разошлось.

Шаг 7: Затем нужно оставить тесто постоять при комнатной температуре 15 минут, после чего отправить его в духовку еще на 15 минут.

Шаг 8: Когда Макаруны полностью остынут, нужно смазать половинки кремом или другой начинкой на ваш вкус и склеить их между собой.

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