Старый пес усыновил брошенного котенка, и фото их семьи влюбляют с первого взгляда

Соцсети покоряет трогательная история дружбы старого лабрадора и осиротевшей кошки, которые привязались друг к другу со дня первой встречи. Об этой необычной семейке издание The Dodo узнало от хозяйки, ведущей аккаунт Полли и Пакстона в Instagram.

Фото: @pollyandpax в Instagram

Морган Маккензи из штата Делавэр гуляла неподалеку от своего дома, когда услышала жалобный писк, доносившийся из выдолбленного бревна. Наклонившись, женщина увидела крошечного серо-белого котенка. Понадеявшись, что его мама скоро вернется, Маккензи оставила малыша, но ночью ее одолело беспокойство. Еще раз проверив бревно, Морган поняла, что котенку нужна помощь.

"Я так рада, что мы подобрали ее, потому что я не думаю, что она выжила бы, - рассказала женщина. - Ей было всего день или два. Она была слепой, ее уши были прижаты, она голодала и была покрыта блохами".

Фото: @pollyandpax в Instagram

Когда женщина принесла котенка домой и попробовала его отмыть, 12-летний лабрадор Пакстон пришел посмотреть, что происходит. Как ни странно, пес влюбился в найденыша с первого взгляда.

"Он сразу ее полюбил, и мыл ее после каждого кормления из пипетки. Ей это нравилось, потому что она не знала ничего другого, - рассказала хозяйка о своей кошке, которую назвала Полли. - С закрытыми глазами она не могла понять, насколько большой ее новый друг. Все, что она знала, это то, что он заботился о ней".

Фото: @pollyandpax в Instagram

Пока Полли была слепой, она чутко прислушивалась к шагам большого пса и звала его на помощь, а когда смогла видеть, к оба животных уже превратились в любящую семью.

"Полли думает, что все нормально. Она ухаживает за ним, он ухаживает за ней. Я не думаю, что Пакстон понимает, что она кошка", - сказала Маккензи.

Фото: @pollyandpax в Instagram

Сейчас Полли 5 месяцев, и превращаясь в статную молодую кошку, но она все еще обожает обниматься с Пакстоном во сне, играть и есть вместе.

"Она становится все более надоедливой маленькой сестрой, которая любит следовать за ним и атаковать игрушки, с которыми он играет, но они оба по-прежнему обожают друг друга", - заверила хозяйка.

Фото: @pollyandpax в Instagram

Фото: @pollyandpax в Instagram

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