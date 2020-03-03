Китайский дизайнер вдохновился Бэтменом и придумал доспехи против коронавируса: фото

Архитектор из Китая спроектировал самонагревающуюся "броню" в форме пузыря, которая может убить коронавирус. Поскольку вирус Covid-19, возможно, произошел от летучих мышей, Сунь Даюн отобразил это в дизайне конструкции, пишет Dezeen.

Устройство, названное дизайнером "Be the Bat Man" (Будь Бэтменом), состоит из термопластичных листов в форме крыльев летучей мыши. Оно оснащено ультрафиолетовыми лампами, которые нагреваются до температуры достаточно высокой, чтобы убить любые патогенные микроорганизмы в воздухе, стерилизуя среду вокруг пользователя.

Щит планируют сделать из карбоновых опор в форме крыльев, которые можно носить как рюкзак. Между этими опорами будет протянута пленка ПВХ. Провода, встроенные в пластик, смогут нагреваться до температуры 56 градусов по Цельсию.

"Конечно же, нам все еще нужно много работать с инженерами для реального производства", - констатировал создатель. Сейчас он надеется найти сторонника, который поможет реализовать концепт. После завершения эпидемии он хочет усовершенствовать щиты с помощью технологии Google Glass или просто использовать в качестве "уникального частного мобильного пространства для людей".

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