Вспышка коронавируса в Украине: в Минздраве сделали важное заявление о "пропаже" масок

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прояснил ситуацию с дефицитом защитных хирургических масок в украинских аптеках.

Об этом он сообщил во время брифинга.

"Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски, тогда, когда они не нужны. Посколько это создает ложную защиту... В первую очередь мы должны знать, что нужно мыть руки довольно часто. Если нет возможность мыть руки, то обрабатывать их антисептическими средствами. Также мы должны придерживаться изоляции или не контактировать с людьми с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. А если происходит контакт, то мы должны находиться как минимум на расстоянии 1,5-2 метра от больного человека", - рассказал он.

Он подчеркнул, что маску должны носить больные люди, чтобы минимизировать возможность заражения.

"В учреждениях здравоохранения все хирургическими масками обеспечены. И мы говорим: в первую очередь они должны использоваться именно в учреждениях здравоохранения", - сообщил Ляшко.

Также он сообщил, что проходят встречи с производителями и дистрибьюторами по поводу поставок медицинских масок в аптеки.

"Государство не обеспечивает частные сети аптечных учреждений лекарственными средствами и изделиям медицинского назначения, в то же время мы провели уже несколько встреч с отечественными производителями, с дистрибьюторами. И их проводило не только Министерство здравоохранения. Сейчас эти встречи проводятся под эгидой Министра экономического развития", - отметил он.

По словам Ляшко, сейчас рассматривается вопрос, как мотивировать отечественных производителей хирургических масок поставлять маски в аптеки.

"Рассматривается вопрос возможного уменьшения таможенной пошлины на другие товары для того, чтобы наши производители поставили медицинские маски в аптеки", - сообщил Ляшко.

Напомним, что журналисты провели расследование и оказалось, что в украинских аптеках возник дефицит защитных масок. Оказалось, что их большими партиями покупают иностранные компании (в основном Китай) или частные лица.

Отметим, что на брифинге Ляшко сделал важное заявление - в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Мужчина, у которого обнаружили коронавирус, возвращался в Украину из Италии.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 3 марта, количество зараженных COVID-19 составило 90 182 человека, скончались от заболевания 3 177 пациентов, побороли болезнь более 48 тысяч людей.

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