Отмечаете 8 марта дома? Мы собрали несколько идей для вкусного ужина

Собираетесь отмечать 8 Марта в домашней атмосфере и пока не решили, какие закуски приготовить на праздничный стол? Мы решили упростить вам эту задачу. И собрали лучшие идеи простых и вкусных блюд для этого весеннего дня.

Начнем с классики. В качестве закуски идеально подойдут канапе. Для их приготовления вы можете использовать практически любые продукты. Например, можно сделать часть канапе с белым хлебом, сливочным сыром и красной рыбой. Другие можно приготовить с темным хлебом, каким-то мясом и помидорами черри. Также отлично подойдут оливки, различные соусы и пасты, креветки, сыр с плесенью, огурчики.

Фото: kopilpremudrosti.ru

Если вы хотите сделать закуски без хлеба, можно просто нанизать на маленькие шпажки сыр, виноград, оливки, мясо, помидоры черри или небольшие кусочки рыбы. Сочетания можно выбирать абсолютно любые, тут стоит опираться на свой личный вкус и фантазию.

Фото: supercook.ru

Еще один простой и красивый вариант - салаты и паштеты в маленьких корзинках. Такие корзинки можно как приготовить самостоятельно, так и просто купить в практически любом продуктовом супермаркете. В качестве начинки можно использовать куриный паштет, творожный крем с зеленью, любой салат или же икру, печеночный мусс, или даже что-то сладкое. Например, взбитые сливки и нарезанные фрукты или ягоды.

Фото: img.povar.ru

Переходим к сладкому. Отличный вариант - клубника в шоколаде. Приготовить ее проще простого, для этого нужно просто помыть ягоды, растопить шоколад в микроволновке или на водяной бане. Затем окунуть каждую ягоду в шоколад и положить застывать на бумагу для выпечки. Чтобы шоколад лучше застыл, следует отправить десерт в холодильник примерно на 30-40 минут. Также можно присыпать десерт кокосовой стружкой или мелко нарубленными орешками. Если вы не любите клубнику, можно проделать все то же самое и с другими ягодами или фруктами.

Фото: grandkulinar.ru

Еще один интересный рецепт фруктового десерта - фрукты в карамели. В Китае это блюдо называется "тангулу". Для его приготовления нужно взять ягоды или фрукты (крупные фрукты лучше нарезать на дольки), растопить в небольшой кастрюле стакан сахара с ложкой сливочного масла, затем окунуть каждый фрукт или ягоду в карамель и немного подержать на шпажке, чтобы карамель застыла. Готово!

Фото: steemitimages.com

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с подарком маме на 8 Марта? Праздник 8 Марта не за горами, поэтому - самое время определиться с местом празднования. Ведь каждому мужчине хочется подарить незабываемые эмоции любимой женщине, сделать ей сюрприз, о котором она так давно мечтала.

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