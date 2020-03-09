Готовим дома мясной бограч: пошаговый рецепт и секреты венгерской кухни

Бограч - это такой венгерский гуляш. Это блюдо известно своей сытностью и пользой для организма, так как оно очень хорошо согревает и моментально придает сил. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить правильный бограч дома своими руками.

Итак, для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты: говядина (500 г), телятина (500 г), ребра свиные (500 г), сало копченое с мясными прослойками (50 г), колбаски сырокопченые (2 шт.), красный болгарский перец (1 шт.), картофель (4 шт.), чеснок (4 зубчика), перец острый зеленый (2 шт.), лепестки перца чили (0.5 ч. л.), черный молотый перец (по вкусу), сухой тимьян (0.5 ч. л.), петрушка зелень (1 шт.), укроп свежий (1 шт.), паприка красная (1 ст. л.), томаты (2 шт.), лук репчатый (4 шт.), морковь (2 шт.), яйцо (1 шт.), мука (4 ст. л.).

Фото: cont.ws

Шаг 1: Для начала нужно мелко нарезать сало и лук и обжарить на среднем огне несколько минут, после чего оставить тушиться до прозрачности.

Шаг 2: Затем добавить паприку и тщательно перемешать.

Шаг 3: Все мясо нужно нарезать на куски и тоже отправить на сковороду. Через несколько минут залить ингредиенты водой, чтобы она покрыла мясо. Сначала нужно почти довести жидкость до кипения, а потом сделать маленький огонь и оставить продукты вариться 2.5 часа, периодически помешивая.

Шаг 4: Теперь нужно сделать чипетки. Это такие маленькие галушки. Для их приготовления следует взять яйцо и муку и замесить тесто. Потом порвать его на маленькие кусочки, присыпать мукой и оставить подсыхать.

Шаг 5: Переложить все предыдущие ингредиенты в кастрюлю. Нарезать морковь и отправить ее к мясу, затем добавить все специи и чеснок и хорошо перемешать.

Шаг 6: Картошку нужно почистить и нарезать на небольшие кусочки и тоже отправить в кастрюлю. Через 30 минут добавить к картошке нарезанный сладкий перец и помидоры, нарезанные колбаски и готовить еще 30 минут.

Шаг 7: Теперь нужно добавить чипетки и варить еще 5 минут. После этого добавить мелко нарезанную зелень.

Шаг 8: Добавить красное вино, довести смесь до кипения и подавать к столу.

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