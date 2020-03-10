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Умер самый известный японский кот Широ - его называли котом, познавшим дзен

Старичку было 18 лет и он был воплощением спокойствия

вторник, 10 марта 2020, 17:00
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В возрасте 18 лет не стало Широ - звезды соцсетей, прозванного самым спокойным котом в мире. Белый симпатяга породы турецкий ван прославился своей способностью засыпать когда и где угодно, удерживая на голове цветы, фрукты и даже лягушек.

Фото: @nosenekoshiro в Instagram

На YouTube-канал Широ подписано 233 тыс. поклонников, и многие из них выражают печаль из-за смерти животного. "Дорогой Широ, я ожидал, что этот день настанет, но все равно не могу сдержать слез. Я узнал тебя, когда тебе 8 лет. Ты сопровождал меня почти 10 лет. Ты радовал меня каждый день, я успокаивался, когда смотрел твои видео на YouTube и твои фотографии. Твое милашество, твое дзенское спокойствие, твои прогулки...Покойся с миром, Широ. Я всегда буду скучать по тебе. Люблю и буду любить тебя вечно", - написал одни из фанатов кота.

Полное имя Широ - Широнеко, что в переводе с японского означает "белый кот". Он провел спокойную и счастливую жизнь в Японии вместе со своими братьями, сестрами и любящими пожилыми хозяевами. В соцсетях его прозвали "котом, постигшим дзен" и "корзиночным котом" за пристрастие к отдыху в маленьких корзинках.

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Раздел: ЛаймLifestyle
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