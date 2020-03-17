Как приготовить дома настоящий фалафель: рецепт и секреты восточной кухни

Фалафель - одно из самых знаменитых блюд израильской кухни. Это такие тефтели из нута и различных специй. Благодаря отсутствию мяса фалафель идеально подходит для вегетарианцев и тех, кто следит за своей фигурой. В этом материале мы расскажем вам, как легко и быстро приготовить такое угощение своими руками.

Итак, для приготовления фалафеля вам понадобятся следующие продукты: нут (250 г), чеснок (2 зубчика), лимон (0.5 шт.), кунжут (2 ст. л.), паприка сладкая (0.5 ч. л.), тмин (0.5 ст. л.), соль (по вкусу), лук зеленый (5 стеблей), перец черный свежемолотый (по вкусу), оливковое масло (4 ст. л.), растительное масло для жарки (2 стакана).

Фото: lh3.googleusercontent.com

Шаг 1: Для начала нужно замочить нут в большом количестве воды и просто оставить на ночь. Утром слить воду, добавить специи, чеснок, оливковое масло и все это перемолоть блендером.

Шаг 2: Зеленый лук нужно помыть, мелко нарезать и тоже добавить в общую массу. Хорошенько перемешать.

Шаг 3: Мокрыми руками следует сформировать из теста шарики размером примерно с грецкий орех. Выложить их на противень, застеленный бумагой стол или другую подобную поверхность.

Шаг 4: Растительное масло нужно хорошенько разогреть в кастрюле.

Шаг 5: Опускать шарики из теста следует в масло примерно на 3 минуты, после чего доставать их и складывать на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Шаг 6: Блюдо готово! Подавать его можно как просто так, так и с любым соусом на ваш вкус.

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