Весенний салат из редиса на завтрак: простой и полезный рецепт на каждый день

Весна в самом разгаре, а это значит, что сейчас организм нуждается в большом количестве витаминов. В этом материале мы расскажем вам, как легко и быстро приготовить вкусный и простой витаминный салат на завтрак из самых простых ингредиентов.

Итак, для приготовления салата вам понадобятся следующие продукты (количество указано на 1 порцию): яйцо (1 шт.), редис (4 шт.), майонез (по вкусу), огурец (1 шт.), зеленый лук (несколько стебельков).

Фото: lh3.googleusercontent.com

Шаг 1: Яйца нужно помыть и отварить вкрутую. Это займет примерно 7-8 минут после закипания воды.

Шаг 2: Поставить яйца под холодную воду и оставить на 5 минут. Так они быстро остынут и гораздо легче почистятся.

Шаг 3: Нарезать яйца на мелкие кубики.

Шаг 4: Помыть и почистить огурцы и редис. Нарезать эти овощи на небольшие кусочки.

Шаг 5: Добавить майонез, посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать между собой все ингредиенты.

Шаг 6: Посыпать мелко нарезанным зеленым луком и подавать к столу. Такой салат прекрасно сочетается со свежими горячими тостами или зерновым хлебом.

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