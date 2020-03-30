Как приготовить дома макароны по-флотски с фаршем и зеленью: полезный рецепт на каждый день

Макароны по-флотски - отличный вариант вкусного и сытного обеда для всей семьи. Это блюдо прекрасно зарядит вас энергией, ну а главная его прелесть в том, что на процесс готовки потребуется совсем немного времени.

Итак, для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: макароны (300 г), фарш (600 г), луковица, чеснок (2 зубчика), растительное масло (2 ст. л.), соль и перец (по вкусу), зелень (по вкусу).

Фото: img09.rl0.ru

Шаг 1: Для начала нужно тщательно помыть, почистить и мелко нарезать лук, чеснок и зелень.

Шаг 2: Затем обжарить лук и чеснок на сковороде несколько минут.

Шаг 3: Выложить на сковороду к луку и чесноку мясной фарш и обжаривать его 10-15 минут, периодически помешивая.

Шаг 4: Немного посолить и поперчить фарш, затем влить в него 0.5 стакана воды и оставить на 5 минут на медленном огне.

Шаг 5: Отварить макароны до готовности в подсоленной воде, после чего добавить их к фаршу и хорошенько перемешать.

Шаг 6: Через 5 минут макароны по-флотски следует присыпать мелко нарезанной зеленью и подавать к столу. Также можно добавить к ним немного сливочного масла.

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