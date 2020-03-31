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Мужчина прикинулся кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина - соседи сделали его знаменитостью

Лишь на TikTok видео посмотрели более 700 тыс. пользователей

вторник, 31 марта 2020, 18:01
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Жители британского городка Стивенидж засняли на видео соседа, который время от времени нарушает строгий карантин и выбирается на улицу. Это заметили не сразу, ведь каждый раз он мастерски прикидывается кустом.

Засняв попытки мужчины незаметно пересечь улицу, Николас Мюррей и Мэдлин Мэй-Дэвис поделились коротким роликом в Tik Tok. Этим самым пара сорвала всю секретность операции, ведь теперь об их находчивом соседе знают миллионы людей по всему миру. Лишь на TikTok видео посмотрели более 700 тыс. пользователей.

Особенно зрителей видео забавляет маскхалат мужчины и его короткие перебежки, которые иногда сменяются кувырками. В конце ролика в руках "куста" можно заметить яркий пакет. Судя по всему, в этот день он выходил не просто так, а за едой в ближайший магазин.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: карантин

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