Почему в дни карантина советуют пить чай с куркумой: свойства и рецепт приготовления

В Украине продлили карантин из-за пандемии коронавируса Covid-19. Теперь нам придется сидеть дома аж до 24 апреля, а может и еще дольше. Тем временем многие стараются укрепить иммунитет различными народными средствами. Например, чаем с куркумой. Мы решили разобраться, действительно ли полезен этот напиток, и как правильно его готовить.
Чем полезен чай с куркумой
Куркума известна своими противовоспалительными, антиоксидантными, имуномодулирующими, противоамилоидными и антимутагенными свойствами. Считается, что она является натуральным антибиотиком и болеутоляющим.
Также куркуму советуют употреблять при болезнях суставов, хронических заболеваниях кожи, болезнях поражающее слизистую оболочку рта и болезнях глаз. Помимо этого куркума может быть полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, расстройствах пищеварительной системы, болезнях печени, почек и желчного пузыря.
Куркумин (вещество, которое содержится в специи) помогает эффективно бороться с различными инфекционными заболеваниями, укрепляет иммунитет и быстро приводит организм в тонус.
Чтобы усилить эффект куркумина следует употреблять куркуму с небольшим количеством черного перца, корнем имбиря или же растительным маслом.
Как приготовить чай с куркумой
Для начала вам нужно закипятить 4 стакана воды. Затем добавить 1 чайную ложку куркумы и варить напиток на слабом огне 10 минут.
Затем чай следует процедить через марлю, добавить в него немного натертого на терке корня имбиря (также можно использовать имбирь в порошке, но натуральный намного полезнее), щепотку черного перца, сахар или мед по вкусу. Можно добавить в напиток немного лаймового или лимонного сока. Также в качестве добавки хорошо подойдет долька апельсина или яблока.
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