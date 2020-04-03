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Блогеры отыскали самого злого в мире кота, но в жизни он - тот еще душка

Сфинкс Ксердан - добрый кот с жуткой внешностью

пятница, 3 апреля 2020, 19:09
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Ксердан - необычный кот, который одновременно обладает жутковатым внешним видом и очаровательным характером. Хозяйка животного утверждает, что в него просто невозможно не влюбиться. Чтож, давайте посмотрим, сможете ли вы удержаться.

Сфинкс Ксердан попал к своей хозяйке Сандре Филиппи в возрасте всего 12 недель. По словам женщины, она увидела его и влюбилась с первого взгляда. "Его морщинистая шкурка выглядит как прекрасный персик, его бирюзовые глаза цвета океана. Это была любовь!", - рассказала Сандра интернет-изданию Bored Panda.

Фото: instagram.com/xherdanthenakedcat

Фото: instagram.com/xherdanthenakedcat

Фото: instagram.com/xherdanthenakedcat

Филиппи настолько полюбила кота, что даже создала ему отдельную страничку в инстаграме. Чтобы и другие люди со всего мира могли полюбоваться этим чудом природы. Правда, многие пользователи сочли Ксердана не столько симпатичным и оригинальным, сколько жутковатым и похожим на отпетого злодея.

Фото: instagram.com/xherdanthenakedcat

Фото: instagram.com/xherdanthenakedcat

Фото: instagram.com/xherdanthenakedcat

Но Сандра только смеется над подобными комментариями. По ее словам, Ксердан - просто душка. "Он уникален, постоянно заставляет меня и других людей смеяться", - говорит хозяйка кота. И, судя по количеству поклонников, с ней согласно большое количество интернет-пользователей. На страничку забавного сфинкса подписаны более 30 тысяч человек. А каждое фото Ксердана собирает в среднем 5, а то и все 8 тысяч лайков.

Фото: instagram.com/xherdanthenakedcat

Фото: instagram.com/xherdanthenakedcat

Фото: instagram.com/xherdanthenakedcat

  • Люди показывают в сети своих аляскинских маламутов - и это точно не те песики, которых захочется подразнить.
  • Читайте также на theLime, как пес вернулся домой со щенком в зубах. Хозяева были готовы принять его, но вовремя передумали, ведь он оказался вовсе и не щенком.

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