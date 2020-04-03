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Как приготовить вкусные домашние манты: рецепт и советы

Как сделать традиционное азиатское блюдо своими руками

пятница, 3 апреля 2020, 07:18
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Манты - мясное угощение, похожее на пельмени или вареники с мясом. Это блюдо очень популярно у народов Центральной Азии, Калмыкии, Турции, Монголии, Кореи, Татарстана и других стран. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить манты самостоятельно.

Итак, для этого вам понадобятся следующие ингредиенты: говядина (1 кг), свинина (1 кг), лук (3 шт.), картофель (1 шт.), специи (на ваш вкус), мука (800 г), вода (400 мл), соль (1 ч. л.).

Фото: maggi.ru

Шаг 1: Для начала нужно промыть мясо и пропустить его через мясорубку.

Шаг 2: Затем следует почистить лук и тоже измельчить его при помощи мясорубки. Картофель помыть, почистить и натереть на крупной терке.

Шаг 3: Соединить ингредиенты, добавить специи и немного холодной воды, тщательно перемешать.

Шаг 4: Смешать в отдельной емкости муку, воду и соль. Замесить густое тесто и скатать из него колбаску.

Шаг 5: Оторвать от колбаски небольшой кусочек, раскатать его в тонкую лепешку, положить внутрь немного фарша и аккуратно залепить края. Продолжить до тех пор, пока не закончится тесто.

Шаг 6: Смазать дуршлаг или сетку для готовки на пару небольшим количеством масла, выложить манты и готовить над кипящей водой 40-45 минут.

Шаг 7: Подавать манты лучше всего со сметанным соусом или аджикой.

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