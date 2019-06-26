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Погиб экс-гитарист легендарных "Песняров"

Аркадий Ивановский не дожил полтора месяца до своего 60-летия

среда, 26 июня 2019, 11:46

В Беларуси трагически погиб бывший гитарист легендарного советского вокально-инструментального ансамбля "Песняры" Аркадий Ивановский. В августе ему исполнилось бы 60 лет.

Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на знакомых музыканта. По имеющимся данным, Ивановский утонул. Трагедия произошла 24 июня.

"Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска. Последний гитарист "Песняров" до распада Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока не известны", – сообщил администратор форума поклонников "Песняров" Олег Верещагин.

Ансамбль "Песняры", Аркадий Ивановский (слева)

Прощание с музыкантом состоится в среду, 26 июня, в Минске.

Аркадий Ивановский выступал в "Песнярах" с 1996 по 2003 год, до момента распада коллектива. С 2004 года он работал на кафедре художественного творчества и продюсерства в Минском институте современных знаний имени Широкова и занимался джазовыми проектами.

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