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София Ротару бесплатно выступит в Киеве: мнения в сети разделились

71-летняя артистка станет хэдлайнером Atlas Weekend

среда, 26 июня 2019, 16:58

Легендарная украинская певица София Ротару перед выступлением на "Новой волне-2019" в Сочи (Россия) споет в Киеве. 71-летняя артистка станет хэдлайнером первого дня музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в Facebook. Выступление Ротару состоится 9 июля. По традиции, открытие фестиваля будет бесплатным и будет посвящено только украинской музыке.

Пользователи сети по-разному восприняли эту новость: одни отметили, что это лучший хэдлайнер за всю историю фестиваля, а другие возмутились тому, что певица, выступающая в РФ, будет петь в Украине. Также были и те, кто считает выступление 71-летней Ротару неуместным, так как этот фестиваль "молодежный".

Ранее стало известно, что София Ротару споет на открытии конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который ежегодно проходит в Сочи (РФ). Выступление украинской певицы состоится 24 августа. Кстати, на открытии фестиваля также выступят и другие украинские артисты - Светлана Лобода и MARUV.

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