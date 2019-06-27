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Бывшая ДиКаприо разделась для пикантной фотосессии - ее маме эта идея понравилась меньше, чем фанам

Факт из жизни знаменитости позабавил ее поклонников

четверг, 27 июня 2019, 10:58

Датская модель Нина Агдал, некогда возлюбленная голливудского мачо Леонардо ДиКаприо, восхитила фолловеров в соцсети эротическим фото. Все бы ничего, вот только за аккаунтом 27-летней красотки следит и ее мать.

На личной странице в Instagram девушка разместила снимок, на котором позирует обнаженной в поле. Всего за несколько часов фото собрало более 60 тыс. лайков и шквал комплиментов в комментариях. А вот мама модели поинтересовалась, почему ее дочь не прихватила хотя бы легкую рубашку.

"Правдивый факт, - написала под снимком Агдал. - Моя мама спрашивала меня, не хотела ли я накинуть рубашку для этого фото".

Факт из жизни знаменитости позабавил ее поклонников. В комментариях они отметили привлекательную внешность и фигуру Нины Агдал.

Напомним, Нина Агдал стала довольно востребованной моделью за последние несколько лет, особенно популярности девушки поспособствовал ее недолгий роман с Леонардо Ди Каприо. Сегодня датчанка снимается для таких знаменитых брендов, как Victoria’s Secret, Frederick of Hollywood, Macy и других.

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