Ливень в Киеве застал врасплох Верку Сердючку: забавное фото

Украинский шоумен Андрей Данилко (Верка Сердючка) позабавил своих фолловеров в Instagram фотографией с непогодой, которая разыгралась в Киеве 27 июня.

Похоже, артист в своем сценическом костюме и с макияжем угодил под ливень и здорово намок. "Киев сейчас", - коротко рассказал он в комментариях под снимком.

Менее чем за час снимок Данилко собрал более 4 тыс. лайков. В комментариях фолловеры шоумена посмеялись и тоже поделились своими историями о непогоде в столице.

"Тру. Я сегодня выглядел примерно так же", "Аа, крутая фотка. Ради нее стоило намокнуть", "Верка, держись! Бежим с полотенцами", "Кто сфоткал меня, когда я умывалась утром?" - стали смеяться под снимками.

Ранее Андрей Данилко (Верка Сердючка) и его коллега Инна Белоконь (мама) показали, как проводят время в Тель-Авиве. В этом году артист был приглашен организаторами Евровидения в качестве специального гостя. Выступление Верки Сердючки состоится в финале.

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