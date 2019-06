Ливень в Киеве застал врасплох Верку Сердючку: забавное фото

Украинский шоумен Андрей Данилко (Верка Сердючка) позабавил своих фолловеров в Instagram фотографией с непогодой, которая разыгралась в Киеве 27 июня.

Похоже, артист в своем сценическом костюме и с макияжем угодил под ливень и здорово намок. "Киев сейчас", - коротко рассказал он в комментариях под снимком.

