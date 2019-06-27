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Стеснение пропало: Лобода удивила фанов откровенным видео

Певица засветила обнаженную грудь

четверг, 27 июня 2019, 13:29

Украинская певица Светлана Лобода, которая поет и получает награды в России, опубликовала видео, где засветила обнаженную грудь.

Соответствующий ролик артистка обнародовала на своей странице в Instagram. В кадре знаменитость предстает в черном костюме известного бренда, под которое не надела бюстгальтер. Лобода уверенно дефилирует по бутику, жакет распахнут, частично обнажив ее грудь.

"Тебе нравится?", - загадочно подписала ролик звезда.

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Публикация от (@lobodaofficial)

Поклонники по-разному оценили видео: одни восхитились образом певицы, другие поругали за излишнюю откровенность.

"Можно вообще голой ходить, зачем вам одеваться смысла нет", "Сюда бы подставить песню "Стеснение пропало", "Шоу-биз, он такой", "Киркоров стайл", "Смело", "Вы любите Майкла Джексона?", "Это для Линдеманна?", - пишут комментаторы.

  • Ранее Светлана Лобода сходила в гости к российской звездной паре - Алле Пугачевой и Максиму Галкину. Певица появилась в замке артистов в компании своего продюсера Нателлы Крапивиной и старшей дочери Евы.
  • Также смотрите новый провокационный клип Светланы Лободы на песню "Пуля-дура".

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