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Шоколадный торт с вишней: простой рецепт лакомства на все времена

Давайте-ка вкусно украсим ваш праздничный стол!

среда, 10 июля 2019, 18:50
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Торт - беспроигрышный вариант десерта для любого семейного торжества или же просто дружеских посиделок за чашкой чая. Всевозможных вариаций десерта сегодня существуют сотни, если не тысячи, однако есть среди них рецепты на все времена. Например, шоколадный торт с вишней.

Вопреки стереотипам, что торты печь трудно, приготовить десерт в домашних условиях довольно просто. Для этого не нужно обладать особенными навыками кухни. The Lime вспомнил простой рецепт шоколадного торта, для которого вам потребуется минимум ингредиентов и около двух часов свободного времени. Давайте-ка вкусно украсим ваш праздничный стол!

Итак, прежде всего нам стоит собрать наши ингредиенты. И для шоколадного торта нам их нужно всего несколько:

  • мука (1 стакан)
  • шоколад (желательно черный, 400 г)
  • вода (3 ст. ложки)
  • сливочное масло (350 г)
  • сахар (250 г)
  • яйца куриные (12 шт)
  • вишня (200-300 г)

Подготовив все необходимое для шоколадного торта, можем приступать к приготовлению. Процесс этот потребует от нас всего семь последовательных шагов.

Шаг 1: Моем ягоды, удаляем косточки. Традиционные рецепты рекомендуют лишь 150 г вишни, однако, поверьте опыту, 200-300 г лишними не будут. Готовым ягодам даем обсохнуть.

Шаг 2: Отделяем желтки от белков и желтки взбиваем с сахаром до получения густой массы (сахар должен полностью раствориться). Как правило, это потребуем до 10 минут, хотя всегда можно использовать не сахар, а сахарную пудру. С ней легче.

Шаг 3: На водяной бане топим шоколад, добавляем в него воду. Если переживаете, что темный шоколад придаст вашему торту слишком много горечи, возьмите две плитки черного шоколада и одну молочного. Готовый шоколад снимаем, даем ему остыть (не замерзнуть).

Шаг 4: Еще теплый шоколад добавляем в тесто. Туда же наше сливочное масло (желательно не холодное). Просеиваем муку. Добавляем вишню. Все это тщательно вымешиваем.

Шаг 5: Отдельно миксером взбиваем белки до получения густой пены и аккуратно, перемешивая деревянной лопаткой, добавляем к нашей шоколадной смеси. Вливать необходимо не спеша.

Шаг 6: Посудину (форму), в которой будет печься торт, старательно смазываем сливочным маслом.

Шаг 7: Вливаем в нее тесто и выпекаем порядка 80 минут при 160 градусах. Достав торт из печи, даем ему полностью остыть, тогда его можно достать из посудины, не повредив края.

На этом этапе ваш шоколадный торт готов! Никогда не будет лишним украсить его снаружи свежими ягодами, орехами, тертым печеньем или сливками. Проявляйте фантазию и удивляйте ваших гостей.

А в качестве бонуса предлагаем вам не менее простой и полезный рецепт шоколадного торта в домашних условиях.

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