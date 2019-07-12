Потрясающая фигура: Тина Кароль восхитила фанатов фото у моря

Украинская поп-певица Тина Кароль, которая недавно умилила поклонников снимками повзрослевшего сына Вениамина, снова порадовала фанов. На этот раз поводом для обсуждений стало тело артистки.

На своей страничке в Instagram Кароль опубликовала фото, на котором позирует на берегу моря в обтягивающем наряде. Платье хорошо подчеркивает фигуру звезды, что не могли не заметить ее поклонники. По словам комментаторов, Тина прекрасно выглядит и держит себя в замечательной форме.

Американская Instagram-модель Nude Yoga Girl, чей снимок в своем профиле опубликовала украинская певица Светлана Лобода, обвинила знаменитость в краже. Несмотря на явную правоту девушки, артистка удаляет ее жалобы из комментариев и блокирует критиков. Снимок обнаженной йога-модели появился на странице Лободы 10 июля без каких либо упоминаний автора или имени девушки в кадре. Фолловеры Лободы и поклонники модели быстро раскусили артистку и призвали удалить чужое фото, но реакция поп-дивы удивила всех.

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