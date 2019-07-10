Голое фото Лободы в Instagram: модель обвинила певицу в краже, но та удаляет ее жалобы

Американская Instagram-модель Nude Yoga Girl, чей снимок в своем профиле опубликовала украинская певица Светлана Лобода, обвинила знаменитость в краже. Несмотря на явную правоту девушки, артистка удаляет ее жалобы из комментариев и блокирует критиков.

Снимок обнаженной йога-модели появился на странице Лободы 10 июля без каких либо упоминаний автора или имени девушки в кадре. Похоже, эффектным фото певица решила прорекламировать свои концерты в России. Фолловеры Лободы и поклонники модели быстро раскусили артистку и призвали удалить чужое фото, но реакция поп-дивы удивила всех.

"Знаменитость притворяется мною. Не понимаю, зачем человек с 5 миллионами подписчиков крадет мое фото и притворяется мной. Что не так с людьми? Зачем это тебе?" - поинтересовалась собственница фотографии, за жизнью которой в Instagram следят более 900 тыс. пользователей сети.

При этом, как отметила модель, перед публикацией певица даже обработала фото в редакторе - поправила форму бедер.

О публикации фотографии в профиле Лободы модель узнала после того, как ее массово стали отмечать в комментариях. Вскоре Nude Yoga Girl лично обратилась к певице, но ее сообщения тут же удалили. Когда же модель прокомментировала снимок снова, ей закрыли доступ к странице звезды.

"Теперь Лобода удалила мой комментарий, потому что он вышел в топ. Так держать!" - возмутилась модель. В ответ собственница снимка призвала и далее отмечать ее в комментариях под снимками певицы.

Еще позже стало известно, что Лобода удаляет не только комментарии модели, но и других пользователей сети, которые встали на сторону собственницы снимка.

UPD: Вскоре Светлана Лобода таки удалила фотографию модели и попыталась отшутиться в "сториз": "Дорогуша, я не называлась тобой. Я сказала, что буду рада видеть тебя в Нижнем Новгороде. Остынь", - написала она.

UPD: Еще позже артистка заявила, что не сама удалила пост, фотографию якобы удалила администрация соцсети.

"Похоже, она таки не удалила фото. Ее удалили. Некоторые люди не меняются. Я рада, что Instagram удалил мое фото из твоего аккаунта", - ответила на это модель.

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