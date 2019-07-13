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Клятвы и страстные поцелуи: Тодоренко показала видео со свадьбы с Топаловым

Звездная пара поделилась трогательным роликом

суббота, 13 июля 2019, 13:20
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Украинская телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов, которые недавно официально поженились, поделились видео со своей роскошной свадьбы. Пара отметила важный праздник на берегу моря.

На своей страничке в Instagram Тодоренко опубликовала ролик, в котором показаны самые яркие моменты церемонии. Регина и Влад зачитывают друг другу свадебные клятвы, страстно целуются и обнимаются. Также ведущая позирует на фоне морских волн и показывает, как собиралась перед мероприятием.

  • Молодая возлюбленная украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова поделилась в соцсети милым совместным фото с артистом.
  • "И в радости, и не в радости. По дороге любой и до старости", - написала девушка на личной странице в Instagram, приложив к посту снимок на котором обнимает 53-летнего Павлика. Как ранее рассказала нам Екатерина, с артистом они состоят в отношениях уже около трех лет.

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