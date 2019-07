Десятки тысяч людей в Нью-Йорке остались без света из-за ЧП: видео и подробности

В ночь на воскресенье, 14 июля, в центре Нью-Йорка (США) произошло масштабное отключение электроэнергии, при этом ЧП случилось в годовщину одного из самых крупных блэкаутов в истории Нью-Йорка.

Об этом сообщает CNN.

Так, больше всего от отключения электроэнергии пострадали центральный Манхэттен и Верхний Вест-Сайд.

Отмечается, что из-за сбоя была нарушена работа метро, светофоров, из-за чего образовались пробки.

Кроме того, сотни людей застряли в метро и лифтах.

Midtown blackout cause us to sit in the subway between stations for 45 minutes, then back up to the precious station. Only one car made it and we all had to walk backwards to get off. pic.twitter.com/ANV8Whd1WM