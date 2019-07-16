Лайм

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Туфли разные? В сети обсуждают новый образ Насти Каменских

Певица показала еще один образ на "Х-факторе"

вторник, 16 июля 2019, 12:53
читати статтю українською

Украинская певица Настя Каменских (NK) продемонстрировала в сети еще один образ, созданный для нее стилистами популярного вокального талант-шоу на канале СТБ "Х-фактор".

Соответствующие фото исполнительница обнародовала в своем Instagram. На снимках 32-летняя знаменитость позирует в оригинальном брючном комбинезоне. Одна часть наряда - черная, а другая - белая с крупными надписями. Свой экстравагантный образ Настя дополнила разными лодочками.

"Как тебе этот образ?", - поинтересовалась она у поклонников. Фанаты по-разному оценили лук звезды: одним наряд понравился, другие назвали его "клоунским". Также были и те, кому образ напомнил стиль коллеги Каменских - певицы Джамалы.

"Настя, а туфли разные?", "Мне ваш образ напоминает клоуна в цирке", "Мне кажется полнит немного", "Неординарно! Стильно! И очень ярко!", "Думала Джамала. А сам наряд, не очень", "На Джамалу похожа", "Что-нибудь одно, половинки все портят", "Просто бомба", "То что нужно! Ярко и нестандартно!", "Туфли все портят", - обсуждают образ подписчики Насти.

  • Настя Каменских озадачила поклонников чересчур откровенным нарядом на сцене в Одессе. Как отметили ее фолловеры в Instagram, на этот раз любительница сверкнуть фигурой превзошла саму себя.
  • Ранее стало известно, что съемки телекастингов на канале СТБ стартовали 25 июня. Премьера 10 сезона шоу "Х-фактор" ожидается 14 сентября.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

15 идей нежного летнего маникюра для коротких ногтей: фото

Смотрите 15 вариаций яркого маникюра на лето с различным орнаментом и креативными рисунками

Купальники 2019: стильные идеи для отпуска этим летом

В сезоне лето 2019 пляжная мода очень разнообразна - от откровенных бикини до классических слитных купальников.

Украинская певица примерила соблазнительный наряд - он впечатлил ее фанов, но не мужа

Украинская певица Ирина Федишин примерила соблазнительный наряд и нарвалась на комплименты поклонников.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: