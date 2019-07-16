Туфли разные? В сети обсуждают новый образ Насти Каменских

Украинская певица Настя Каменских (NK) продемонстрировала в сети еще один образ, созданный для нее стилистами популярного вокального талант-шоу на канале СТБ "Х-фактор".

Соответствующие фото исполнительница обнародовала в своем Instagram. На снимках 32-летняя знаменитость позирует в оригинальном брючном комбинезоне. Одна часть наряда - черная, а другая - белая с крупными надписями. Свой экстравагантный образ Настя дополнила разными лодочками.

"Как тебе этот образ?", - поинтересовалась она у поклонников. Фанаты по-разному оценили лук звезды: одним наряд понравился, другие назвали его "клоунским". Также были и те, кому образ напомнил стиль коллеги Каменских - певицы Джамалы.

"Настя, а туфли разные?", "Мне ваш образ напоминает клоуна в цирке", "Мне кажется полнит немного", "Неординарно! Стильно! И очень ярко!", "Думала Джамала. А сам наряд, не очень", "На Джамалу похожа", "Что-нибудь одно, половинки все портят", "Просто бомба", "То что нужно! Ярко и нестандартно!", "Туфли все портят", - обсуждают образ подписчики Насти.

Настя Каменских озадачила поклонников чересчур откровенным нарядом на сцене в Одессе. Как отметили ее фолловеры в Instagram, на этот раз любительница сверкнуть фигурой превзошла саму себя.

Ранее стало известно, что съемки телекастингов на канале СТБ стартовали 25 июня. Премьера 10 сезона шоу "Х-фактор" ожидается 14 сентября.

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