"Танці з зірками": названы первые звездные участники

Вечером 22 июля стартовал #танціззіркамиchallenge, в рамках которого станут известны имена всех участников нового сезона шоу "Танці з зірками", который стартует на канале "1+1" уже 25 августа.
По задумке, на этот раз звездных участников выбирает главный символ нового сезона - дискобол. В проекте примут участие те знаменитости, к которым прикатится большой блестящий шар с приглашением.
Так, первыми участниками стали известный телеведущий Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк, известный по комедии "Свингеры".
Следующей дискобол получила ведущая программы "Все буде добре" на канале СТБ Надежда Матвеева, которая в свою очередь передала эстафету актерам Алексею Яровенко и Ксении Мишиной, известным зрителю по сериалам "Хороший хлопець", "У неділю рано зілля копала" та "Кріпосна".
- Ранее стало известно, третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.
- Напомним, победителями 6 сезона шоу "Танці з зірками", который прошел в августе-сентябре 2018 года, стали комик Игорь Ласточкин и его партнерша Илона Гвоздева.
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