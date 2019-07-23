"Танці з зірками": названы первые звездные участники

Вечером 22 июля стартовал #танціззіркамиchallenge, в рамках которого станут известны имена всех участников нового сезона шоу "Танці з зірками", который стартует на канале "1+1" уже 25 августа.

По задумке, на этот раз звездных участников выбирает главный символ нового сезона - дискобол. В проекте примут участие те знаменитости, к которым прикатится большой блестящий шар с приглашением.

Так, первыми участниками стали известный телеведущий Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк, известный по комедии "Свингеры".

Следующей дискобол получила ведущая программы "Все буде добре" на канале СТБ Надежда Матвеева, которая в свою очередь передала эстафету актерам Алексею Яровенко и Ксении Мишиной, известным зрителю по сериалам "Хороший хлопець", "У неділю рано зілля копала" та "Кріпосна".

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