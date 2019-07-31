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Потап и Настя второй медовый месяц проводят не одни: с кем пара отправилась в Италию

Влюбленные взяли на отдых друзей

среда, 31 июля 2019, 15:00
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Звездные супруги Настя Каменских и Потап отправились во второй медовый месяц. И если первую часть свадебного путешествия пара решила провести в Турции, то вторую - в любимой стране певицы - Италии.

Артисты отдыхают на итальянском острове Сардиния, откуда регулярно делятся снимками в Instagram. Свой второй медовый месяц, как впрочем и первый, супруги решили провести не одни. В Италию Потап и Настя взяли с собой своих друзей - участника групп "Время и Стекло" и Mozgi Алексея Завгороднего (Позитива) и его жену, дизайнера Аню Завгороднюю.

На одном из снимков Потап и Настя запечатлены на пляже. Рэпер стоит в голубой футболке и шортах с веселым принтом и обнимает свою любимую. Певица облачилась в длинное пляжное платье с изображением пальм и моря и широкополую шляпу. На заднем плане позирует Позитив. "Всегда найдется тот, кто испортит фото из отпуска", - подписал забавный кадр Потап.

Поклонники звездной пары пришли в недоумение, почему влюбленные всегда берут на отдых друзей. "Вы хоть раз, ездили отдыхать сами? Вечно кагал народу с собой возите!", "Чего вы везде берете с собой кого-то? Они вам деньги в долг дают?", - пишут фолловеры.

В Турцию Настя и Потап брали с собой двух подруг певицы, что также вызвало небывалое удивление у фанатов.

  • Украинские артисты Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом 23 мая. В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились почти год назад.

  • Потап раскрыл на камеру интимные подробности жизни с Настей Каменских. По словам рэпера, певица роскошно готовит, ходит по дому в фартуке на голое тело и поет на итальянском языке.

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