Еще один украинский ведущий стал участником новых "Танців з зірками"

В сети проходит #танціззіркамиchallenge, в рамках которого станут известны имена всех участников нового сезона шоу "Танці з зірками", который стартует на канале "1+1" уже 25 августа.

По задумке, на этот раз звездных участников выбирает главный символ нового сезона - дискобол. В проекте примут участие те знаменитости, к которым прикатится большой блестящий шар с приглашением.

Так, первыми участниками стали известный телеведущий Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк, известный по комедии "Свингеры".

Следующей дискобол получила ведущая программы "Все буде добре" на канале СТБ Надежда Матвеева, которая в свою очередь передала эстафету актерам Алексею Яровенко и Ксении Мишиной.

Позже на странице проекта в Instagram появилось видео, из которого стало известно, что танцевальную эстафету также приняли популярные актеры Алексей Яровенко и Ксения Мишина.

31 июля вызов принял телеведущий Даниэль Салем. "Темпераментный ведущий проекта "Одруження наосліп" Даниэль Салем принимает #танциззиркамиchallenge и уже готовится к своему танцевальному дебюту в шоу", - сказано на странице конкурса в Instagram.

Участники нового сезона шоу "Танці з зірками": Владимир Остапчук (34 года)



Владимир Остапчук - украински актер и телеведущий. Он известен по проектам "Инспектор. Города" и "Король десертов" (телеканал "1+1") и шоу "Икона стиля" и "Богиня шопинга" на канале ТЕТ. В 2017 году Остапчук был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение". Виктория Булитко (36 лет)



Виктория Булитко - украинская актриса телевидения, кино и театра. С 2015 года - резидент юмористического Dizel Studio. Актриса известна по таким фильмам и сериалам, как "Побег из "Новой жизни", "Возвращение Мухтара-2", "Красотки", "Мир Сони", "Женский доктор" и многим другим. Михаил Кукуюк (45 лет)



Михаил Кукуюк - украинский актер театра и кино, а также лидер музыкальной группы "КукаТаБанда". Актер запомнился украинскому зрителю по эротической комедии "Свингеры". Надежда Матвеева (50 лет)



Надежда Матвеева - ведущая программ "Все буде добре" и "Все буде смачно!" на канале СТБ, любимая миллионами украинцев. Людмила Барбир (36 лет)



Людмила Барбир - украинская актриса и телеведущая. Работала на канале ТЕТ, где вела шоу "Теория измены". С 2013-го года в паре с Русланом Сеничкиным, прошлогодним участником "Танців з зірками", ведет утреннее шоу "Сніданок з 1+1". Ксения Мишина (30 лет)



Ксения Мишина - известная актриса театра и кино. За свою актерскую карьеру Ксения сыграла в более десяти фильмах и сериалах. Актриса запомнилась зрителю по сериалам "Крепостная" и "В воскресенье утром зелье копала". Алексей Яровенко (31 год)



Алексей Яровенко начал сниматься в кино с 2012 года. Известность к нему пришла спустя год, после выхода картины "Сила любви". Он также известен по сериалам "Крепостная" и "Хороший парень".

Даниэль Салем (35 лет)



Даниэль Салем известен зрителю по проекту "Кохання на виживання" (Новый канал). А с недавнего времени стал новым экспертом шестого сезона шоу "Одруження наосліп", которое выходит на канале "1+1".

Ранее стало известно, третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.

Напомним, победителями 6 сезона шоу "Танці з зірками", который прошел в августе-сентябре 2018 года, стали комик Игорь Ласточкин и его партнерша Илона Гвоздева.

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