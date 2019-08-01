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Кто отдыхать, а кто залечивать раны: где этим летом проводят свои каникулы украинские звезды

Оля Полякова, Слава Каминская, Настя Каменских и другие

четверг, 1 августа 2019, 13:54
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Сезон отпусков в самом разгаре, поэтому не удивительно, что социальные сети пестрят яркими снимками из самых живописных мест. Украинские знаменитости - не исключение, они с удовольствием выкладывают фото с отдыха, радуя своих поклонников.

Кто-то из звезд отправился к морю отдохнуть от концертов и суеты, а кто-то - залечивать раны. В подборке The Lime - самые свежие и яркие фотографии звездных курортников.

Слава Каминская

Солистка группы "НеАнгелы" наслаждается отдыхом в Греции. Певица недавно развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским и залечивать раны улетела на греческий остров Миконос.

Потап и Настя Каменских

Звездная пара решила устроить себе второй медовый месяц, так как первый, по словам Потапа, "не догуляли". Артисты отправились в любимую страну Насти - Италию. Свой отпуск супруги проводят не одни, а в компании друзей - Позитива из "Время и Стекло" и его жены, дизайнера Ани Завгородней.

Надя Дорофеева и Дантес

В Италии отдыхает и коллега Позитива по дуэту "Время и Стекло" Надя Дорофеева. Исполнительница улетела в отпуск с мужем, певцом и телеведущим Владимиром Дантесом и друзьями. Чтобы набраться сил перед концертами певица отдыхает на яхте и прогуливается по живописным итальянским улочкам.

Оля Полякова

Певица также отправилась в долгожданный отпуск. Артистка вместе с мужем и дочерьми релаксирует в загородном комплексе. Полякова ходит в баню, купается голышом и не забывает о спорте.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

53-летний певец и его молодая возлюбленная, концертный директор Екатерина, решили совместить приятное с полезным. Влюбленные отдохнули в Греции, а затем отправились в Португалию снимать клип.

Алена Шоптенко

Хореограф и молодая мама Алена Шоптенко призналась, что два года не была в отпуске. "Эти 2 года я не купалась в море и не ходила по теплому песку. А это самая лучшая подзарядка для меня!", - призналась танцовщица. На днях ее мечта сбылась, Алена улетела к морю, только куда именно - не уточнила.

  • Ранее The Lime сделал для вас фотоподборку причесок украинских знаменитостей, которые сделаны со вкусом и по последним тенденциям. Рассмотрите несколько незамысловатых идей несложных укладок на скорую руку, и воплощайте их в жизнь.

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