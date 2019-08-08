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Голливудская звезда из Украины объявила о беременности

Милла Йовович ждет девочку

четверг, 8 августа 2019, 09:54
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Известная голливудская актриса Милла Йовович, которая родилась в Киеве поделилась с поклонниками радостной новостью - она скоро снова станет матерью.

О своей беременности 43-летняя знаменитость объявила на своей странице в Instagram, опубликовав фото с заметно округлившимся животиком. Милла Йовович - дважды мама. Звезда давно мечтала о третьем ребенке и два года назад ей даже удалось забеременеть, но на пятом месяце пережила вынужденный аборт.

После всех испытаний актриса сообщила, что она снова в положении и надеется выносить здорового малыша. Кстати, это будет девочка.

"После того как 13 недель назад я узнала, что снова беременна, у меня возникли смешанные чувства - от радости до ужаса. Из-за моего возраста и потерянной последней беременности я не хотела слишком быстро привязываться к этому потенциальному ребенку. Последние месяцы я и моя семья жили как на иголках и ждали результатов тестов и УЗИ, проводя большую часть времени в кабинетах врачей", - поделилась Милла.

Актриса добавила, что с ней и будущим ребенком все хорошо, и что у них родится еще одна дочка.

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Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

Напомним, что у Миллы Йовович и ее мужа режиссера Пола Андерсона уже подрастают две девочки: 11-летняя Эва и 4-летняя Дашиэл.

  • Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, известная многим по роли в фильме "Дьявол носит Prada", ждет второго ребенка. Звезда призналась, что столкнулась с трудностями при планировании малыша.
  • Израильская модель Бар Рафаэли, которая в этом году была одной из ведущих Евровидения, готовится стать мамой в третий раз.Радостной новостью 34-летняя знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

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