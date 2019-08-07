В сети отыскали бойфренда Нетты Барзилай: похоже, милаха-парень и не думал скрывать их отношения

Эпатажная израильская певица, победительница песенного конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай опубликовала фото симпатичного молодого человека и поздравила его с днем рождения.

Снимок исполнительница разместила в Instagram Stories. Поклонники тут же принялись гадать, кто же этот красавчик. Как выяснилось, это бойфренд Нетты, о котором она недавно рассказывала. Певица не балует поклонников совместными снимками с возлюбленным, поэтому фаны не знали как он выглядит.

А вот молодой человек, которого зовут Илан, не скрывает своей любви к певице. Судя по публикациям на его странице в Instagram, он безумно счастлив находиться рядом с Барзилай и с удовольствием делится этим со своими подписчиками.

"Вот как выглядит любовь. Я самый счастливый человек! Просыпаться каждое утро рядом с этим человеком делает жизнь достойной жить. Нетта, ты даешь мне столько жизни", – написал под одним из снимков Илан.

"Шесть месяцев назад я не мог представить, что моя жизнь перевернется с ног на голову. Не существует никого другого, с кем бы я хотел этим поделиться. Впереди еще много всего", - признался бойфренд звезды.

Познакомились Нетта и ее возлюбленный уже после победы исполнительницы на Евровидении. Как рассказала знаменитость, парень был единственным в баре, кто предложил ей выпить, а не сделать совместную фотографию.

Избранник артистки занимается компьютерными технологиями. Пока они не обручены, на свадьбу у пары банально нет свободного времени. Нетта всерьез занимается карьерой, о которой мечтала столько лет, и много гастролирует.

Немецкая супермодель Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц сыграли пышную свадьбу. Официально мужем и женой влюбленные стали еще полгода назад, а сейчас решили отметить это событие в кругу друзей.

Молодой бойфренд Ани Лорак, 26-летний Егор Глеб, поделился в сети интимным фото, на котором нежно целует певицу.

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