Рики Мартин поделился первой фотографией дочери Люсии

Дочь Рики Мартина дебютировала в Инстаграме. 47-летний поп-певец поделился первой фотографией малышки, которую назвали Люсией.

“Свет моих глаз #Люсия”, подписал снимок счастливый отец.

Рикки Мартин и его муж, шведский художник сирийского происхождения Джван Йосеф, стали родителями маленькой девочки в декабре 2019 года, но целых 8 месяцев скрывали ее от глаз любопытной общественности. В Инстаграме исполнителя появилось лишь фото, на котором родители держат малышку за руки.

“Мы очень рады объявить, что стали родителями красивой и здоровой девочки Люсии Мартин-Йосеф, - написал Мартин. - Это особенное время для нас, и мы не можем дождаться, чтобы увидеть, куда нас приведет этот звездный ребенок. И ее прекрасные братья, и я, и Джван влюбились в Люсию”.

Мартин и Йосеф также воспитывают 11-летних близнецов Валентино и Маттео.

О том, что Мартин и его 35-летний бойфренд сочетались браком, стало известно в январе 2018 года. Впервые об их связи заговорили в апреле 2016-го, и позже в том же году пара объявила о помолвке.

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