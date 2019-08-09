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Виктор Павлик с "новой любовью" украсили обложку журнала: фото

Певец не сразу решился говорить о новой возлюбленной

пятница, 9 августа 2019, 15:12
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Украинский певец Виктор Павлик и его молодая возлюбленная, 25-летняя директор артиста Екатерина Репяхова, украсили обложку журнала "Отдохни". Снимок пары появился на глянце под заголовком "Новая любовь".

Фото обложки с участием Павлика и Репяховой появились также в их личных аккаунтах в Instagram, где получили массу позитивных отзывов. Фаны певца назвали пару "красивой".

Как отметила в своем посте девушка, для выпуска этого журнала они с певцом дали "очень искреннее и откровенное интервью". Его подробности пока остаются неизвестными.

"Катя, вы очень красивая пара", "Милахи. Счастья вам, и не обращайте внимания на критику", "Такие классные", - пишут в комментариях под постами девушки и музыканта.

Как рассказывала Екатерина Репяхова в беседе с The Lime, певец не решался ранее раскрывать подробностей личной жизни, так как был уверен, что ждать понимания ему просто не от кого.

"Уверен, что никто не воспримет это нормально. Что любой журналист попытается найти в этом что-то плохое: разницу в возрасте, развод с женой, болезнь сына... И он говорит: "У меня просто нет сил кому-то что-то доказывать, объяснять, как я тебя люблю. Это мое личное". Поэтому открываться сам он пока не готов", - объясняла она.

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