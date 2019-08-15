Напоминает Америку: известный голливудский актер выразил желание получить гражданство РФ

Американский актер Эрик Робертс, старший брат оскароносной кинозвезды Джулии Робертс, захотел второе гражданство - российское.

Об этом звезда Голливуда заявил в беседе с изданием "РИА Новости". Актер приехал на международный турнир по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи (РФ), где не стал скрывать своей любви к России.

"Я очень люблю боевые искусства, бойцов, и поэтому я приехал в Россию, чтобы увидеть прекрасный вечер поединков ... Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство", - заявил Робертс.

"Россия - это очень романтично. Она напоминает мне Америку … Мы все любим свою страну. В каждой стране своя прекрасная жизнь", - добавил актер.

Отметим, что Эрик Робертс не впервые заговорил о желании иметь паспорт РФ. В апреле этого года актер заявлял, что был бы не против получить российское гражданство, только если сможет сохранить и американское.

Напомним, что летом 2018 года Эрик Робертс прилетал в Украину на Одесский международный кинофестиваль. Звезда Голливуда с радостью фотографировался с фанатами и раздавал автографы.

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро, звезда популярного в 90-е телесериала "Дикий ангел", захотела паспорт РФ. Артистка заявила, что была в России уже более 15 раз и поэтому считает себя достойной российского гражданства.

Телеведущая Жанна Бадоева, которая одной из первых вела популярное тревел-шоу "Орел и Решка", отказалась от украинского гражданства.

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