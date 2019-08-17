Умер известный голливудский актер: названа причина смерти

В США на 80-м году жизни скончался голливудский актер и режиссер Питер Фонда. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, которая возникла из-за рака легких.

О смерти артиста сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его семьи. По словам родственников, Фонда умер в пятницу, 16 августа, в своем доме в Лос-Анджелесе.

"И хотя мы скорбим о гибели этого милого и доброго человека, мы также хотим, чтобы все помнили его неукротимый дух и любовь к жизни. В честь Питера, пожалуйста, поднимите бокал за свободу", - сказано в сообщении родных Фонды.

Питер Фонда - сын актера Генри Фонды и брат актрисы Джейн Фонды. За свою карьеру он сыграл более чем в ста фильмах. Наибольшую известность актеру принесла роль в фильме "Беспечный ездок". За эту картину он был номинирован на кинопремию "Оскар". А снявшись в фильме "Золото Ули" Питер Фонда получил премию "Золотой глобус" (лучшая мужская роль). Еще одну статуэтку ему принесла лента "Страсть Эйн Рэнд" (лучший актер второго плана).

Он также сыграл в таких картинах, как "Побег из Лос-Анджелеса", "Проект Ларами", "Призрачный гонщик", "Дикие ангелы", "Беглец", "Смертельное нападение" и многих других.

В США на 89-м году жизни скончался художник комиксов Эрни Колон. Он сотрудничал с крупнейшими издательствами DC, Marvel и Harvey Comics.

Легендарный американский и нидерландский актер Рутгер Хауэр, звезда фильма "Бегущий по лезвию", скончался в своем доме в Нидерландах.

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